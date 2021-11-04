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الخميس، 04-11-2021 11:40 ص

جمعية المستشفيات الخاصة تستهجن تهديدات نقابة الممرضين

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الوكيل الإخباري- استهجنت جمعية المستشفيات الخاصة ما تضمنه بيان صحفي لنقابة الممرضين من تهديد بمقاضاة مستشفيات خاصة لم تحددها بدعوى قيامها بعقد دورات تمريض تدريبية لأشخاص من غير الممرضين.

وأوضحت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الخميس وصل إلى "الوكيل الإخباري" أن أياً من المستشفيات الخاصة لم تقم بالإعلان من خلال أي وسيلة إعلامية كانت عن تنظيم مثل هذه الدورات ومنح شهادات تمريض للمشاركين فيها.

وقالت إن بيان نقابة الممرضين لا يتفق والتشاركية القائمة مع قطاع المستشفيات الخاصة الذي يشغل آلاف الممرضين الأعضاء في النقابة وينظم لهم دورات تدريبية مختلفة لتعزيز وتطوير مهاراتهم.

وأضافت الجمعية أنه كان من المفروض أن تبادر نقابة الممرضين إلى التواصل معها للتحقق عن إعلان بهذا الخصوص صادر عن أحد مراكز التدريب قبل أن تقوم بنشر بيان اتسم بالهجومية ولغة التهديد التي لم نعتد عليها كأسلوب حوار لتحقيق المصلحة الوطنية وبما يخدم مهنة التمريض.

وكان  المستشفى المقصود بهذا الموضوع اصدر بيانا صحفيا نفى فيه أي صلة له بهذا الاعلان وأن الدورات التي ينفذها تخضع للمعايير المعتمدة والمصرح بها من الجهات الرسمية.

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