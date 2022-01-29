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جمعية المصدرين: الصادرات الصناعية تشكل 90 % من الصادرات الكلية للمملكة

السبت، 29-01-2022 10:08 ص

جمعية المصدرين: الصادرات الصناعية تشكل 90 % من الصادرات الكلية للمملكة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري، أن الصادرات الوطنية شهدت نموا كبيرا وتضاعفت عدة مرات، بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من دول العالم.

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وقال الخضري في بيان، اليوم السبت، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الذي يصادف يوم غد الأحد، إن الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي الى أكثر من 5 مليارات دينار بالوقت الحالي، وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي.


وأضاف أن الصادرات الصناعية التي تشكل اليوم 90 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة استطاعت الوصول إلى 142 دولة، بفضل توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.


وقال الخضري إن أزمة فيروس كورونا كشفت الحاجة للاعتماد على الذات وزيادة الإنتاج والتوسع بالاستثمارات الصناعية القائمة وتنويعها للوصول الى الاكتفاء الذاتي للكثير من السلع الغذائية والطبية والأساسية بما يدعم متطلبات ومرتكزات الأمن الوطني.
وأكد أن الصادرات الاردنية تعتبر حلا لكثير من المشاكل الاقتصادية خصوصا البطالة منها في ظل صغر حجم السوق المحلية حيث أن إيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات يساعد على زيادة الإنتاج والتوسع واستقطاب استثمارات جديدة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز مخزون المملكة من احتياطي العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري.
وشدد الخضري على ضرورة التركيز على زيادة الصادرات الاردنية ورفع تنافسيتها وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية من خلال استهداف أسواق غير تقليدية كالإفريقية وتعزيز تواجدها بالأسواق الأميركية والأوروبية.
وأوضح أن الجمعية منذ تأسيسها عام 1988 وهي تبذل جهوداً كبيرة من أجل زيادة الصادرات من خلال تنظيمها لمشاركة صناعات أردنية بمعارض مختلفة تشمل أسواقا في كندا والولايات المتحدة وإفريقيا وأوروبا ودول الخليج العربي وأستراليا إضافة الى عقد الندوات والورش للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.
ولفت الى ان الجمعية بصدد دراسة دخول أسواق أميركا الجنوبية خصوصا وانها تضم اعدادا كبيرة من المقيمين داخلها من أصول عربية ما يشكل فرصة للمنتجات الأردنية وتسويقها والتوسع بها بالمستقبل.
ورفع الخضري باسم اعضاء مجلس ادارة الجمعية والهيئة العامة، أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني وللأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون.


 




 

 


 

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