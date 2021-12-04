جمعية المصدرين تبحث فرص زيادة صادرات الصناعة إلى تركيا

الوكيل الإخباري - بحث مجلس ادارة جمعية المصدرين الأردنيين، مع السفير التركي لدى المملكة اسماعيل أراماز، آليات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص بهذا الخصوص.

اضافة اعلان



وحسب بيان صحفي للجمعية، اليوم السبت، أكد رئيسها احمد الخضري خلال اللقاء ضرورة تسهيل وزيادة الصادرات الصناعية الاردنية للسوق التركية ورفع حجم الاستثمارات التركية بالمملكة، ولاسيما بالقطاعات الصناعية من خلال شراكات مع القطاع الخاص الاردني.



وشدد الخضري على ضرورة إيجاد آليات فاعلة لتعزيز تواجد المنتجات الاردنية داخل السوق التركية في ظل العجز بالميزان التجاري بين البلدين والذي يميل بشكل كبير لصالح تركيا.



وأبدى الخضري، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية وحضره مديرها العام حليم ابو رحمة، استعداد جمعية المصدرين لتنظيم بعثات تجارية إلى تركيا لاكتشاف الفرص وتحديد السلع الاردنية التي تمتلك القدرة على التصدير والمنافسة داخل السوق التركية.



وأشار إلى أن الصادرات الصناعية الاردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وباتت اليوم تصل لنحو 142 سوقا حول العالم نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية، إلى جانب استفادتها من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.



ودعا الخضري الى ضرورة تزويد الجمعية بالتقويم السنوي للمعارض التي ستقام في تركيا ومنح اسعار تفضيلية للمشاركة الاردنية في تلك المعارض بهدف الترويج للمنتجات الوطنية وفتح آفاق جديدة امامها والسعي للتشبيك بين القطاع الخاص في كلا البلدين.



بدوره، أكد السفير أراماز أهمية تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تبادل البعثات التجارية واكتشاف الفرص المتاحة وإقامة المشروعات المشتركة.



وأبدى استعداد السفارة لمساعدة المصدر الأردني للدخول الى السوق التركية واكتشاف الفرص المتاحة، اضافة الى تزويد الجمعية بالمعارض التي ستقام في بلاده خلال الفترة المقبلة والسعي لمنح اسعار تفضيلية للمشاركة الأردنية في تلك المعارض.



وأشار السفير التركي الى ضرورة توسيع الاستثمارات بين البلدين واختيار قطاعات ذات قيمة مضافة، مبينا أن بلاده تستورد سنويا منتجات تصل قيمتها لما يقارب 250 مليار دولار.



وحسب أرقام إحصائية رسمية انخفضت الصادرات الاردنية الى تركيا خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة متراجعة إلى 29 مليون دينار مقابل نحو 33 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



بالمقابل، سجلت مستوردات المملكة من تركيا خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة لتصل الى 303 ملايين دينار مقابل 243 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2020.

