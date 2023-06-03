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السبت، 03-06-2023 09:44 ص

جمعية المصدرين تنظم المشاركة الأردنية بالمعرض السعودي للأغذية

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الوكيل الاخباري - تنظم جمعية المصدرين الأردنيين، المشاركة الأردنية في المعرض السعودي للأغذية الذي سيقام في العشرين من الشهر الحالي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

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وقال رئيس الجمعية أحمد الخضري، في بيان اليوم السبت، إن المشاركة الأردنية بالمعرض مهمة جدا للشركات الصناعية الأردنية المتخصصة بالصناعات الغذائية ولا سيما بالمرحلة الحالية التي تشهد اهتماما عالميا بالأمن الغذائي.


وأوضح أن المعرض في دورته الأولى يشكل فرصة مهمة للشركات الأردنية للاطلاع على آخر التطورات التي طرأت على صناعة الغذاء والأطعمة وتبادل الخبرات مع المشاركين من مختلف دول العالم.


وأشار الخضري إلى أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام يعتبر حدثا مهما بالنسبة لقطاعات الصناعات الغذائية بالمنطقة وعلى مستوى العالم كونه سيجمع بين الشركات العالمية والمنتجين والموردين والخبراء بالصناعة، بالإضافة للطهاة العالميين.


وأكد أن جمعية المصدرين مستمرة في توفير كل الممكنات التي تسمح بتعزيز تواجد الشركات الصناعية والمصدرين بكل المحافل والمعارض الدولية المتخصصة للترويج للمنتجات الأردنية وتعزيز تنافسيتها خارجيا وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامها.

 




 

 


 

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