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الأحد، 30-01-2022 10:23 ص

جمعية انتاج: إيرادات قطاع الاتصالات تصل لأكثر من ملياري دولار سنويا

انترنت


الوكيل الإخباري - أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، ان جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم الرئيسي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وأكدت "إنتاج" في بيان صحفي أصدرته الأحد، أن القطاع زادت وتيرة نشاطه حتى أصبحت ايراداته تفوق المليارين دولار سنويا، ليستحوذ على 13% من الناتج المحلي الإجمالي.


وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج، عيد صويص، ان الأردن يسير على بنجاح بفضل توجيهات جلالة الملك، مؤكدا ان الأردن خطى خطوات كبيرة وإيجابية في السنوات العشرين الأخيرة.


وقال صويص، ان جلالة الملك يتابع التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة والريادية ويوجه بدعمها وإزالة العقبات التي تواجهها.


وشدد على أن القطاع يسعى بكامل جهده الى ان يحقق الرؤية الملكية بأن يكون الأردن مركزا إقليميا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بالشراكة مع القطاع العام.


 




 

 


 

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