جمعية رجال الأعمال: نتطلع للاستفادة أكثر من اتفاقية التجارة مع أميركا

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع مستشار الشؤون الاقتصادية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأردن كيفين سكلن، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتشبيك بين مجتمعي الأعمال في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

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وبحسب بيان للجمعية الاثنين؛ اتفق الجانبان على وضع خطة عمل للعام المقبل لبناء شراكات استراتيجية بالمجالات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تنظيم عدد من اللقاءات القطاعية، بهدف تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة التشبيك بين رجال الأعمال من كلا الجانبين.



وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية عام 2021 نحو 3.7 مليار دولار، شكلت الصادرات منه ما يقارب 2.3 مليار دولار، تركزت في الألبسة والكيماويات، بينما شكلت المستوردات ما قيمته 1.4 مليار دولار تركزت في الآلات والأجهزة الميكانيكية، والمنتجات المعدنية.



وأكد الطباع خلال لقائه سكلن، متانة العلاقات الأردنية الأميركية، ووصولها إلى مستويات متقدمة في مختلف الأصعدة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تؤديه اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين في مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفع بها نحو آفاق اوسع .