الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن إلى 2.4 مليار دينار

الملك من مخيم عزمي المفتي: الأردن يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم لـ أونروا

توقيف حدث ظهر بصورة غير أخلاقية في مرج الحمام

افتتاح مؤتمر سوفكس بنسخته الــ 13 في العقبة - صور

الأردن يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 75 نقطة أساس

إنشاء مصنع ملابس في الكرك يوفر 1550 فرصة عمل

اللوجستية الأردنية: توقع ارتفاع أكبر لأسعار شحن بواخر الحبوب بعد أن وصلت 50%

لبنان.. مودع يقتحم مصرفا والقوى الأمنية تخرجه بالقوة

منع شركات تأمين المركبات المتعثرة في الأردن من إصدار وثائق جديدة

الغذاء والدواء: الأردن خالٍ من منتجات الشامبو الجاف من DOVE الذي يحتوي على البنزين

الإثنين، 31-10-2022 01:55 م

جمعية رجال الأعمال: نتطلع للاستفادة أكثر من اتفاقية التجارة مع أميركا

635fa19a7e3c2


الوكيل الإخباري - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع مستشار الشؤون الاقتصادية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأردن كيفين سكلن، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتشبيك بين مجتمعي الأعمال في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجمعية الاثنين؛ اتفق الجانبان على وضع خطة عمل للعام المقبل لبناء شراكات استراتيجية بالمجالات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تنظيم عدد من اللقاءات القطاعية، بهدف تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة التشبيك بين رجال الأعمال من كلا الجانبين.


وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية عام 2021 نحو 3.7 مليار دولار، شكلت الصادرات منه ما يقارب 2.3 مليار دولار، تركزت في الألبسة والكيماويات، بينما شكلت المستوردات ما قيمته 1.4 مليار دولار تركزت في الآلات والأجهزة الميكانيكية، والمنتجات المعدنية.


وأكد الطباع خلال لقائه سكلن، متانة العلاقات الأردنية الأميركية، ووصولها إلى مستويات متقدمة في مختلف الأصعدة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تؤديه اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين في مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفع بها نحو آفاق اوسع .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
312427386_2939831319654401_6524191739609779872_n

حملة نظافة شاملة لمخيم مادبا وجنوب المدينة

62f0bc753f2ac

الوطني للأمن السيبراني يختتم حملة تلميحة رقمية

635fb1a4a3a47

الصناعة والتجارة: نعمل على إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية

635fb1a246f10

الملك من مخيم عزمي المفتي: الأردن يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم لـ أونروا

42922911_2193872984162544_7439149404126183424_n

إطلاق مبادرة ثمرة خير في الزرقاء

handcuffs_103019

توقيف حدث ظهر بصورة غير أخلاقية في مرج الحمام

أخبار متعلقة
78-221635-shower-healthy_700x400

مياهنا تدعو الأردنيين لتقليل مدة الاستحمام

مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين -(أرشيفية)

صدور تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة

main_image633a851de2368

خدمة جديدة من مؤسسة الغذاء والدواء

tbl_articles_article_26171_689ae7b7376-5352-4715-9122-805dc415bf3f

الحسين للسرطان يزف البشرى: 90% نسبة الشفاء من سرطان الثدي في الأردن

farmer-880567_960_720

125 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التنمية الزراعية في الأردن

wwww

انطلاق مهرجان الأردن الدولي لمسرح الطفل في إربد