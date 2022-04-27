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الأربعاء، 27-04-2022 09:47 م

جمعية عون الثقافية تنظم ندوة حول القدس

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية عون الثقافية الوطنية، مساء أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان "القدس"، وذلك ضمن فعاليات إفطارها السنوي الثالث.

واستهل الفعالية التي رعاها الرئيس الفخري للجمعية الدكتور شكري المراشدة، رئيس الهيئة الادارية للجمعية أسعد إبراهيم العزام بكلمة قال فيها؛ إن الله حبى الأردن بوقوعه بين قبلتين (مكة والاقصى) وبين فتحين (مؤتة واليرموك) وبين هذا وذاك شرفه بقيادة عربية هاشمية نذرت نفسها لأجل قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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