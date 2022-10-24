جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية تطرح منتجات جديدة من ثمار الرمان

الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان، عن طرح منتجات جديدة لعرضها في مهرجان الرمان يوم الأربعاء المقبل.

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وقال رئيس الجمعية الرمان المهندس عاهد عبيدات اليوم الاثنين، إنه وبعد النجاح الكبير الذي حققته الجمعية في الوصول إلى 11 منتجا من منتجات الرمان، ومنها خل الرمان، ودبس الرمان، وعصير الرمان، ومربيات الرمان المختلفة، أدخلت الجمعية منتجات جديدة لأول مرة، وهي مسك الرمان، عطر الرمان، صابون الرمان، وبوظة الرمان، والتي تصنع من خليط منتجات الرمان الطبيعية الخالية من المواد الحافظة.



وأشار إلى أن عدد المنتجات التصنيعية للرمان مع المنتجات الجديدة بلغ 14 منتجا، وتسعى الجمعية في كل عام إلى إدخال منتجات جديدة، بهدف تنويع القنوات التسويقية، وفتح نوافذ جديدة تخفف من الاختناقات التسويقية خلال موسم تسويق منتجات ثمار الرمان المختلفة.