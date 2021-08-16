جمعية معهد تضامن: 59% من أوائل التوجيهي إناث

الوكيل الإخباري - قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، ان نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2021، والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم عنها، الاثنين، أظهرت أن 59.5% من أوائل التوجيهي هن من الإناث.

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وأضافت تضامن في بيان لها، الاثنين ، أن 22 طالبة توجيهي من مختلف الفروع كنّ من أوائل التوجيهي للعام الحالي، والبالغ عددهم على مستوى الأردن 37 طالبا وطالبة.



وأشارت إلى أن نسب التحاق الفتيات بالتعليم وتفوقهنّ بشكل خاص ما هي إلا مؤشر إيجابي على استمرار الجهود الحكومية وغير الحكومية في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات لتشجيع الأسر على تعليم بناتها وأبنائها على حد سواء.



وحثّت المتفوقات بشكل خاص، والناجحات بشكل عام، على الاستمرار في إبداعاتهنّ وعدم الاكتفاء بهذه المرحلة من التعليم، داعية جميع المؤسسات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى إعطاء الأولوية لاستثمار مشاركة الفتيات والنساء بمختلف المجالات و اعتبارها مصلحة وطنية وركيزة مهمة من ركائز التنمية المستدامة.



وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي محمد أبو قديس، قد أعلن نتائج الثانوية العامة للفروع العلمية كافة، صباح الاثنين، خلال مؤتمر صحافي، بيّن فيه نسب النجاح لكل فرع وأسماء الأوائل على مستوى المملكة، إذ بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الثانوية العامة لهذا العام 60.8%.

