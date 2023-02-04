جمعية نبض الحياة بالكرك..حاضنة نفسية وعلاجية لمرضى السرطان

الوكيل الإخباري - تواصل جمعية نبض الحياة لرعاية مرضى السرطان ومركزها الرئيسي محافظة الكرك وفروعها في الطفيلة ومعان ومحافظة البلقاء، إضافة إلى فرع البادية، تقديم خدماتها بأشكالها المتعددة لمحاربي مرض السرطان ومن كافة أنحاء المملكة لتكون حاضنة لهم والمساهمة ولو بشكل رمزي في التخفيف من معاناتهم خلال فترة علاجهم المؤلمة.

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وقال رئيس الجمعية عبدالله الضمور، بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان الذي يصادف اليوم، إن من أبرز التحديات التي يعاني منها محاربي مرض السرطان بالمحافظات هي المواصلات والمبيت في عمان وتأمين وحدات دم لهم إضافة إلى الجانب النفسي والمعنوي والذي يعتبر من أهم ما يحتاجه المريض للمساهة برفع مناعته والتي تؤدي إلى زيادة نسبة استجابته للعلاج.



وأضاف أنه للتغلب على هذه التحديات، استطاعت الجمعية المساهمة بمساعدة المريض بتجاوز هذه التحديات بأن وفرت خدمة المبيت للمرضى في عمان مجانا بشقق فندقية مستأجرة كما ساهمت الجمعية مع المريض من ذوي الدخل المحدود بجزء من تكاليف المواصلات من مناطقهم إلى مستشفيات عمان، كما أن الجمعية ومن خلال حملات التبرع بالدم ونقل المتبرعين من المحافظات إلى مركز الحسين للسرطان استطاعت توفير مخزون من وحدات الدم لصالح مرضى السرطان المسجلين لدى الجمعية لتكون تحت تصرفهم في أي وقت.



وقال عضور الجمعية ومنسق الأنشطة عبدالله المجالي، إن الجمعية أطلقت مبادرة (معنويتي نصف علاجي) والتي من خلالها تم تنفيذ العديد من النشاطات والبرامج والتي ساهمت بشكل كبير في إدخال الفرح إلى قلوب المرضى وذويهم .



وأضاف إن من هذه النشاطات والبرامج على سبيل المثال رحلات ترفيهية والاحتفال بأعياد الميلاد والزيارات المنزلية وتوزيع الهدايا وغيرها والتي كان لها الأثر الكبير وتحقيق الأهداف المرجوة منها.



وأشار إلى أن من أبرز ما قدمته الجمعية لمحاربي مرضى السرطان، تنفيذ مبادرة معنويتي نصف علاجي والتي عملت على تحقيق حلمهم بأداء مناسك العمرة، والذي يعتبر أهم مطلب ونقطة تحول في مسيرتهم المرضية ليناجوا ويتضرعوا لله العلي القدير بأن يلطف بهم ويشافيهم ويخفف عنهم، وفي هذا المجال استطاعت الجمعية تحقيق حلم أكثر من (200) مريض هذا العام والأعوام السابقة لتستمر بتحقيق حلم المزيد من المرضى خلال هذا الشهر وشهر آذار القادم.



وأضاف أن الجمعية نفذت العديد من الحملات التوعوية والإرشادية لتوعية المواطنين حول مرض السرطان وكيف نتعامل معه مع التشديد على ضرورة الفحص المبكر للسرطان والدوري لكافة فئات المجتمع لحمايتهم من هذا المرض وزيادة فرص الشفاء منه.



وأكد أن جميع هذه الإنجازات والخدمات التي تقدمها الجمعية لمرضى السرطان تمت بدعم من أبناء الوطن الخيرين وشراكات مع وشركات وطنية نعتز ونفتخر بها لمساهمتها في خدمة المجتمع المحلي.