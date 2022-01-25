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الثلاثاء، 25-01-2022 02:57 م

جمع عقوبات شخص اعتاد الإجرام لتصل إلى نحو 14 سنة

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الوكيل الإخباري - قرَّرت محكمة جنايات عمان وفي حكم صادر عنها جمع العقوبة بحق شخص اعتاد الإجرام لتصل إلى وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 13 عاما و8 أشهر.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إنَّ شخصا مكرِّراً لارتكاب الجنايات تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق أن صدر بحقه 4 أحكام تتراوح عقوبتها من الأشغال المؤقتة لمدة سنة لتصل إلى وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات، وكون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 13 سنة و 8 أشهر.


وبينت أنَّ جمع العقوبات جاء سنداً لأحكام المادة (72)، والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات، وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.


ولفتت إلى أنَّ جمع العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

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