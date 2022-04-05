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الثلاثاء، 05-04-2022 04:15 م

جمع عقوبة أحد أرباب السَّوابق الجرمية لـ3 سنوات و 6 أشهر

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الوكيل الإخباري - قرَّرت محكمة جنايات عمان، وفي حكم صادر عنها جمع العقوبة بحق أحد الأشخاص كرَّر ارتكاب الجنايات لتصل إلى 3 سنوات و6 أشهر.

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وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إنَّ أحد المكررين تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وأن صدر بحقه 4 أحكام تتراوح عقوباتها بين الأشغال المؤقتة لمدة سنة وحتى سنتين ونصف مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة، وكون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات و6 أشهر.


وأضافت أنَّ جمع العقوبات يأتي سنداً لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات بمقدار مثلها في الجنح أو إدماجها.


يُشار إلى أنَّ جمع العقوبات بحق المكررين لارتكاب الجنايات يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

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