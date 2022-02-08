جمع 130 طن حطب من الأشجار المتضررة بسبب الثلوج

الوكيل الإخباري - جمعت فرق وزارة الزراعة نحو 130 طنا من الحطب الناتج عن سقوط أشجار في عمّان جراء تساقط ثلوج غزيرة على عدة مناطق في الأردن بينها العاصمة في نهاية الشهر الماضي، وفق مدير مديرية الحراج في الوزارة خالد القضاة الثلاثاء.

اضافة اعلان



وقال القضاة: "ما زلنا نجمع في الحطب الذي سقط جراء المنخفض الجوي الذي تعرض له الأردن"، حيث تساقطت أشجار في عمّان وألحق أضرارا بـ 1500 شجرة في مدينة الحسين للشباب.



و"لغاية دوام يوم أمس الاثنين قدرنا كمية الحطب من 100-130 طنا الموجودة حاليا في محطات وزارة الزراعة" بحسب القضاة.



"حاليا نجمع في الحطب القابل للتوزيع أو للبيع في محطات وزارة الزراعة المنتشرة في العاصمة والألوية المحيطة بها" وفق القضاة الذي تحدث عن "توجه من وزير الزراعة (خالد حنيفات) بتوزيع جزء أو ممكن كل هذا الحطب على الأسر الفقيرة التي تحتاج للتدفئة" خلال فصل الشتاء الحالي.



وسبق أن وزعت وزارة الزراعة حوالي 400 طن من الحطب في محافظتي جرش وعجلون في بداية الموسم المطري على ما ذكر القضاة.



لكنه قال إن توزيع الحطب يتطلب "مخاطبة رئاسة الوزراء وأخذ استثناء للموافقة على توزيعه"، مشيرا إلى أن "عملية تجهيز الحطب مستمرة يوميا" لتوزيعه.

(المملكة)