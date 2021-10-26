جمع 70 طناً من النفايات البحرية على طول 10 كيلومترات بالعقبة

الوكيل الاخباري - تمكنت كوادر مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، من جمع حوالي 70 طناً من النفايات التي كانت متواجدة على مساحة 10 كيلومترات في قاع خليج العقبة خلال حملة تنظيف للشاطئ هي الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة.



وقال مفوض البيئة في السلطة، سليمان النجادات، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن غواصين محترفين تابعين للسلطة تمكنوا من انتشال مخلفات تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً مثل إطارات السيارات التي كانت تستخدم لحماية القوارب العاملة في البحر بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد البلاستيكية التي تجمعت نتيجة الطرح العشوائي للنفايات على شاطئ البحر.

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