جميد مصري يصل الأردن.. والغذاء والدواء تُجري الفحوصات

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن شحنات من الجميد المصري وصلت إلى المملكة أمس الجمعة، وتخضع للفحص المخبري في مختبرات المؤسسة.
وبيّن مهيدات لـ" الوكيل الإخباري" أنه تم أخذ عينات إلى مختبرات العقبة، و"عينات محرّزة" آخرى سوف تخضع للفحص في المختبرات الرئيسية بالعاصمة عمّان.
وتوقع أن تظهر نتائج الفحوصات يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وأكد مهيدات على أن كل المواد الغذائية المستوردة والمُصنعة محلياً تخضع لرقابة المؤسسة ويجرى عليها الفحوصات المخبرية اللازمة وفقاً للمواصفة الأردنية.
وكشف مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي بوقت سابق أن الأردن أستورد نحو 1000 طن جميد من جمهورية مصر العربية منذ بداية العام الحالي.
وقال الصمادي لـ "الوكيل الاخباري" في حينها، إن دور الوزارة يقتصر على منح رخص الاستيراد فيما تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بفحص المنتجات الغذائية المستوردة.
وسبق أن أعلنت السلطات المصرية عن ضبط مصنع يقوم بإنتاج أجبان باستخدام طلاء الجدران في محافظة المنوفية.
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