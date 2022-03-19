السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

أبو عاقولة: نشاط ملحوظ في حركة الشحن على خط سوريا ولبنان

التعليم العالي: الجامعات هي من تحدد دوام طلبتها في رمضان

سوريا تكشف عن وضع مخزون القمح لديها

رفع أسعار الحليب الطازج في الأردن

السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

الخلايلة: إدارة الأسرة ليست بالأمر البسيط

إعلان نتائج التوافقات مع شركات الاتصالات بشأن الجيل الخامس الأسبوع المقبل

الاقتصادي والاجتماعي: مناقشة قطاع الاتصالات ضمن حالة البلاد 2021

روسيا تسجل أقل من 500 وفاة و33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع صباح الأحد

السبت، 19-03-2022 12:28 م

جميد مصري يصل الأردن.. والغذاء والدواء تُجري الفحوصات

main_image5a54935bb39c5


الوكيل الإخباري - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن شحنات من الجميد المصري وصلت إلى المملكة أمس الجمعة، وتخضع للفحص المخبري في مختبرات المؤسسة. 

وبيّن مهيدات لـ" الوكيل الإخباري" أنه تم أخذ عينات إلى مختبرات العقبة، و"عينات محرّزة" آخرى سوف تخضع للفحص في المختبرات الرئيسية بالعاصمة عمّان. 

اضافة اعلان

 

وتوقع أن تظهر نتائج الفحوصات يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل. 

وأكد مهيدات على أن كل المواد الغذائية المستوردة والمُصنعة محلياً تخضع لرقابة المؤسسة ويجرى عليها الفحوصات المخبرية اللازمة وفقاً للمواصفة الأردنية. 

وكشف مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي بوقت سابق أن الأردن أستورد نحو 1000 طن جميد من جمهورية مصر العربية منذ بداية العام الحالي. 

وقال الصمادي لـ "الوكيل الاخباري" في حينها، إن دور الوزارة يقتصر على منح رخص الاستيراد فيما تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بفحص المنتجات الغذائية المستوردة.

وسبق أن أعلنت السلطات المصرية عن ضبط مصنع يقوم بإنتاج أجبان باستخدام طلاء الجدران في محافظة المنوفية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock_000026808259_small

ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

0L5A1068

845 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2022-03-19 at 2.19.43 PM

مجمع اللغة العربية يعلن الفائزين بالمسابقة الفنيَّة

jordan03

أبو عاقولة: نشاط ملحوظ في حركة الشحن على خط سوريا ولبنان

1647691047845

صدور العدد 398 من مجلة أفكار

M63A1571

التعليم العالي: الجامعات هي من تحدد دوام طلبتها في رمضان

أخبار متعلقة
غغغغغغغغغغغغ

ماضي نائباً لرئيس الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ

001-1

588 رحلة بحرية نقلت 230 ألف مسافر بين الأردن ومصر في 2021

main_image6213a37cccb9c

تحديد موعد وصول جثمان الشاب الابراهيم إلى الأردن

274079146_10224621797285684_4016584268704223062_n

تفاصيل جديدة حول وفاة الشاب الأردني محمد الابراهيم دهساً في مصر

M63A2500

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

47cf8311-7581-4d92-8c31-55fcc1260b43

بيان أردني مصري فرنسي ألماني حول حل الدولتين