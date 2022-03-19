جميد مصري يصل الأردن.. والغذاء والدواء تُجري الفحوصات

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن شحنات من الجميد المصري وصلت إلى المملكة أمس الجمعة، وتخضع للفحص المخبري في مختبرات المؤسسة.



وبيّن مهيدات لـ" الوكيل الإخباري" أنه تم أخذ عينات إلى مختبرات العقبة، و"عينات محرّزة" آخرى سوف تخضع للفحص في المختبرات الرئيسية بالعاصمة عمّان.



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