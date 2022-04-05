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الثلاثاء، 05-04-2022 06:07 م

جنايات إربد تغلّظ عقوبة مكرِّر للجرائم وترفعها لـ 4 سنوات ونصف

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الوكيل الاخباري -أصدرت محكمة جنايات إربد حكما قضائيا بحقِّ احد المكررين، ورفعت بموجبه العقوبة لتصل إلى 4 سنوات ونصف.

وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إنَّ المحكمة قضت في حكم صادر عنها بتجريم أحد المكرِّرين خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه من المكررين بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وأضافت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدرت بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

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