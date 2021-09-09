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الخميس، 09-09-2021 10:38 ص

جنايات اربد تضاعف عقوبة سارق ومعتاد على الاجرام من 3 إلى 6 سنوات

سجن كلبشات


الوكيل الإخباري -غلظت محكمة جنايات إربد عقوبة سارق و ضاعفتها من الأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، إلى الأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ست سنوات مع الرسوم وذلك بسبب تكراره لارتكاب جناية السرقة واعتياده على الإجرام.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، في ، إنَّ هذا الحكم يأتي استكمالا للإجراءات التي انتهجها المجلس في سبيل ضمان تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحقيق الرَّدع العام والخاص وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم وصولا للحفاظ على الأمن المجتمعي والقضاء على الظواهر الجرمية وتخصيصا ما يعرف ب"الأتاوات والخلوات".


وأضافت أن المحاكم الجزائية ومنذ عام 2020 أصدرت باختلاف اختصاصاتها القضائية أحكاما عديدة كرَّست فيها الاجتهاد القضائي، بترسيخ مبدأ التفريد العقابي من خلال تشديد العقوبات المقضي بها بحق المشتكى عليهم والمتهمين من مكرري الجرائم و معتادي الإجرام.

 

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