جنايات الرمثا ترفض دمج عقوبات صاحب أسبقيات

الوكيل الإخباري - رفضت محكمة جنايات الرمثا طلبا مقدما من أحد أصحاب السوابق في جرائم السرقة يطلب فيها دمج العقوبات المحكوم بها والأخذ بعقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد وفق ما تجيزه المادة 72 من قانون العقوبات.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الاثنين، إن المحكمة قررت في الطلب المقدم إليها جمع العقوبات المحكوم بها بدلا من دمجها، بحيث تصبح العقوبة المحكوم بها 4 سنوات مع الأشغال الشاقة عن جريمة السرقة.



وأشارت إلى أن المحكمة بررت قرارها بأن المستدعي في الطلب من اصحاب السوابق والمكررين لجرائم السرقة وصدر بحقة أحكام عدة في جرائم من نفس النوع، والمتمثلة في جريمة السرقة ومتقاربة زمنيا في ارتكابها.