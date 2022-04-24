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الأحد، 24-04-2022 03:27 م

جنايات الزرقاء تغلّظ عقوبة أحد أرباب السوابق

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات الزرقاء، حكما قضائيا بحق أحد أرباب السَّوابق، ورفعت العقوبة لتصل الى 4 سنوات.اضافة اعلان


وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي اليوم الأحد، إنَّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم أحد المكرّرين خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه من المكررين بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وبينت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

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