جنايات الفساد تصدر حكما جديدا بحق وليد الكردي

الوكيل الاخباري - اصدرت محكمة جنايات الفساد حكمًا جديدًا بسجن رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السَّابق وليد الكردي لمدة 18 سنة ووضعه بالأشغال المؤقتة.

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وقررت المحكمة تجريم رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السَّابق وليد الكردي بجرم استثمار الوظيفة في 6 عقود تعدين بمنجم الشيدية.





كما قررت إلزام الكردي بدفع مبلغ 191 مليون دينار للشركة.



وجاء في القرار إدانة أربعة مدراء في شركة الفوسفات بتهمة التهاون بواجبات الوظيفة وحبسهم 3 أشهر وتغريمهم ألف دينار.





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