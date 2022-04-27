الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيان من الضمان حول الإعفاءات على الفوائد والغرامات

هام للمكلفين حول تأجيل دفع ضريبة الدخل بشروط

قاضي القضاة: محاكم التنفيذ الشرعية مفتوحة خلال العيد

السفير الفايز يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإستوني

المواصفات والمقاييس للمواطنين: تفقدوا الرموز والأرقام على عبوات المنتجات

كسوف جزئي للشمس السبت المقبل

توقع حركة سياحية نشطة خلال عطلة عيد الفطر

الضريبة : السبت المقبل دوام لاستلام إقرارات الدخل وتسديد الارصدة

جنايات الفساد تصدر حكما جديدا بحق وليد الكردي

الإفتاء تكشف صحة وجود صلاة خاصة في آخر جمعة من رمضان

الأربعاء، 27-04-2022 12:02 م

جنايات الفساد تصدر حكما جديدا بحق وليد الكردي

N02PTHnbIZ3bSf2IeO8A88KUxsSekuxWctgyPbDo


الوكيل الاخباري - اصدرت محكمة جنايات الفساد حكمًا جديدًا بسجن رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السَّابق وليد الكردي لمدة 18 سنة ووضعه بالأشغال المؤقتة.

اضافة اعلان


وقررت المحكمة تجريم رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السَّابق وليد الكردي بجرم استثمار الوظيفة في 6 عقود تعدين بمنجم الشيدية.


كما قررت إلزام الكردي بدفع مبلغ 191 مليون دينار للشركة.


وجاء في القرار إدانة أربعة مدراء في شركة الفوسفات بتهمة التهاون بواجبات الوظيفة وحبسهم 3 أشهر وتغريمهم ألف دينار.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
225

بيان من الضمان حول الإعفاءات على الفوائد والغرامات

4202227123842416064025

هام للمكلفين حول تأجيل دفع ضريبة الدخل بشروط

546547

4 وفيات و76 إصابة بحوادث عمل منذ بداية 2022

دائرة قاضي القضاة

قاضي القضاة: محاكم التنفيذ الشرعية مفتوحة خلال العيد

مممم

"إشهار" مؤشر كفاءة لتقييم الجامعات

62691dd9bcf03

السفير الفايز يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإستوني

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-02-26 at 1.27.33 PM

بأوامر قضائية.. أموال تتجاوز مليار دينار ستعود للخزينة من أفواه الفاسدين

640

الفوسفات الأردنية والزراعة الرومانية تبحثان التعاون

413438

إبطال بيان جمركي كاد يتسبب بخسارة الدولة أكثر من 4 ملايين دينار

محكمة-1

تغريم مستشار في دائرة رقابية 3 آلاف دينار بسبب تعارض المصالح

شرطة سير (3)

18 إصابة إثر 514 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

6241bac8dba48

استقبال 25 باخرة سياحية تحمل 18 ألف سائح خلال 2022