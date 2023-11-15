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الأربعاء، 15-11-2023 11:19 ص

جنايات المفرق تجمع عقوبات صاحب سوابق جرمية لمدة 18 عاما

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الوكيل الإخباري - قررت محكمة جنايات المفرق، جمع عقوبات شخص اعتاد ارتكاب الجرائم على مدار سنوات وصدرت بحقّه عدَّة أحكام قضائية، لتصبح العقوبة النِّهائية هي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 18 عاما.

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وقضت المحكمة بجمع العقوبات بحق هذا الشَّخص استنادا إلى المادة 72 والمادة 101 من قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تحقيق الرَّدع العام والخاص لكل من يُقدم على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم وبشكل متكرر، ما يؤدي إلى خفض نسبة العود الجُرمي.


وقرَّرت المحكمة تجريم شخص من المكرِّرين بالمعنى القانوني لجناية السَّرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 من قانون العقوبات، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، ولكونه عاد وكرَّر ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.


وجرَّمت المحكمة شخصا ثالثا كرر ارتكاب جناية السَّرقة وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم، بدلا من 3 سنوات والرسوم، كونه مكرراً بالمعنى القانوني.

 




 

 


 

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