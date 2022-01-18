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الثلاثاء، 18-01-2022 04:11 م

جنايات المفرق ترفع عقوبة 3 سارقين إلى 11 سنة

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الوكيل الإخباري - قررت هيئة الجنايات في محكمة بداية المفرق، تغليظ العقوبة بحق خمسة أشخاص أدينوا بارتكابهم جرائم السَرقة في أحكام سابقة لكنهم عادوا وكرروا جرائمهم ضد المجتمع.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إنَّ المحكمة قضت بتجريم ثلاثة متهمين من المكررين لجناية السرقة خلافاً لأحكام المادتين (401) من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم وكونهم من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقهم أحكام لم يمض عليها عشر سنوات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 11 سنة والرسوم.


وأضافت أنَّ المحكمة قرَّرت في حكم آخر تجريم متهمين اثنين بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادتين (404 و 76) من قانون العقوبات ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وكون المتهمين من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقهما أحكام لم يمض عليها عشر سنوات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم.


وأكدت أنَّ تغليظ العقوبة جاء سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

 




 

 


 

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