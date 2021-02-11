الخميس 11-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الصحة : ندرس القرارات بجدية بعد ارتفاع إصابات كورونا

العقبة .. حريق منزل و4 إصابات

أسعار الذهب الخميس 11/2/2021

فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

جناية الشروع بالقتل لمتهمين بمشاجرة حسبة إربد

صرف مستحقات تكافل 3 نهاية الشهر الحالي

العميد الفراية لـ الوكيل : لا عودة للحظر الشامل في العاصمة عمان

النعيمي يكشف آخر تطورات عودة الطلبة إلى المدارس

وفيات الخميس 11/2/2021

قرار حكومي مرتقب حول سيناريو دوام الجامعات

الخميس، 11-02-2021 10:09 ص

بحسب مدعي عام اربد

جناية الشروع بالقتل لمتهمين بمشاجرة حسبة إربد

120212818430156365153
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام اربد اليوم الخميس، جناية الاعتداء على اموال الغير لخمسة اشخاص شاركوا في مشاجرة جماعية وقعت في سوق إربد المركزي"الحسبة" مطلع الاسبوع الحالي.

اضافة اعلان

كما اسند المدعي العام، جناية الشروع بالقتل لسائق "البك أب" الذي شارك بالمشاجرة، وقرر توقيف شخصين من المتورطين فيها.


يذكر، أن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، كان قد اوضح في وقت سابق، بان بلاغا ورد لمديرية شرطة اربد قبل أيام حول وقوع مشاجرة بين عدد من الاشخاص في المدينة بالقرب من منطقة الحسبة وجرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى انه جرى التحرك لمكان الواقعة وبوشرت التحقيقات فيها.


وقال انه تبين من خلال التحقيقات ان أربعة اشخاص اشتركوا في المشاجرة اثر خلافات سابقة بينهم، وانه لم تقع اية اصابات تذكر، مؤكدا انه تم تحديد هويتهم وإلقاء القبض عليهم جميعا تمهيدا لتحويلهم للجهات القضائية المختصة.

 

المصدر : بترا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
عبيدات

وزير الصحة : ندرس القرارات بجدية بعد ارتفاع إصابات كورونا

9202030233042141612471

فصل الكهرباء عن مناطق بإربد الجمعة

220211153539106342744

صرف مستحقات تكافل 3 نهاية الشهر الحالي

33af04604f8e75ccc98a9d0a25003679

العميد الفراية لـ الوكيل : لا عودة للحظر الشامل في العاصمة عمان

1020196131859982293926 (1)

النعيمي يكشف آخر تطورات عودة الطلبة إلى المدارس

وزارة الصحة 2)

وزارة الصحة توضح مراحل تطوير لقاحات كورونا

أخبار متعلقة
220217154648476646467

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد - اسماء

توفر-فرص-عمل-للإناث-بمدينة-الحسن-الصناعية

توفير 300 فرصة عمل في اربد

3202025112735488161184

بعد مشاجرة في اربد الامن العام يعمم على مطلوبين

1220208213536695506693

مشاجرة في اربد

1612028070365

اربد:توزيع هدايا على مواليد اليوم احتفاءً بميلاد الملك

1202126175850283137567

الامن يكشف تفاصيل المشاجرة في اربد اليوم