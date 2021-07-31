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السبت، 31-07-2021 02:59 م

جوجل تعلن عن إنشاء كوابل بحرية تربط أوروبا بآسيا مروراً بالأردن

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركتا جوجل، والاتصالات الإيطالية سباركل، أمس الجمعة، رسمياً عن إطلاق مشروع كوابل بحرية جديد يربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا ويمر بالأردن.اضافة اعلان


ويحمل المشروع المتوقع تشغيله عام 2024 اسمي “بلو” و”رامان”، وتبلغ ميزانيته الأولية نحو400 مليون دولار. واختيرت مدينة العقبة كنقطة التقاء للمسارات الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يمتد لمسافة 8 آلاف كيلومتر، من الهند جنوباً إلى إيطاليا غرباً مروراً بالعديد من الدول والقارات.

وبحسب المصادر ستقوم شركة نايتل، وهي أحد استثمارات المدينة الرقمية في العقبة، بتوفير خدمات البنية التحتية للمشروع داخل الأردن من تشغيل وصيانة.

وستوفر الكوابل البحرية الجديدة السعات اللازمة لمقدمي الخدمات من خلال مراكز بيانات ومحطات إنزال باستخدام سياسة عادلة ومنصفة من شأنها دعم بيئة الإنترنت وتطويرها وتوفر سعات رقمية بشكل أكبر لكل من الشركات والمستخدمين.

ويعدّ مشروع الكوابل الجديد أحدث إنجاز في عالم البنية التحتية للإنترنت عبر العالم من شركة جوجل، التي تستهدف زيادة قدراتها التنافسية لمواجهة طلب مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات المتزايد على شبكات إنترنت أكثر سرعة.

 




 

 


 

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