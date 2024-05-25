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الأردنيون يحتفلون بعيد الاستقلال الـ 78

السبت، 25-05-2024 09:07 ص

جوجل يحتفل بعيد استقلال الأردن الـ 78

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الوكيل الاخباري - احتفل محرك البحث الشهير على الإنترنت "جوجل"، السبت، بعيد استقلال الأردن الـ 78، واضعاً صورة للعلم الأردني، كخلفية لشعار الموقع بحيث يظهر العلم لكل من أراد إجراء بحث على محرك البحث العالمي.

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ويشار إلى أن محرك البحث "جوجل" يشارك كل عام في الاحتفال بعيد الاستقلال الذي يصادف 25 أيار من كل عام.


هذا ويتزامن احتفال الأردنيين بيوم الاستقلال لهذا العام، مع احتفالهم باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، الذي يصادف التاسع من حزيران المقبل؛ إذ عزز جلالته، على مدى (25) عاما مسيرة وطن، أسسها وبناها وقادها الهاشميون خلال أكثر من قرن، بهمة الأردنيين ووعيهم.


 




 

 


 

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