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الثلاثاء، 04-06-2024 06:23 م

"جودبي" يعلن موعد انطلاق المسابقة الدولية للأمن السيبراني بنسختها الثانية

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الوكيل الإخباري - نظم المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق المسابقة الدولية أرميثون 2024 بنسختها الثانية والمخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية في مجال الأمن السيبراني والتشفير وتكنولوجيا المستقبل والتي تعد المنصة التفاعلية السيبرانية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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وحضر المؤتمر، رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمسابقة أرميثون ومدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير العميد المهندس أيمن البطران، وممثلو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومندوبو الإعلام المرئي والمسموع والرقمي، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الأمن السيبراني والتشفير.


وقال العميد البطران، إنه وانطلاقاً من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتوجيهات مباشرة من رئيسِ هيئة الأركان المشتركة لجعل الأردن منارة للعلم والمعرفة ووجهة استراتيجية للتكنولوجيا الرقمية الحديثة، فإننا نسعى جاهدين من خلال هذه المسابقة إلى تعزيز المعرفة عن طريق تبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية وتوحيد الجهود، وإظهار دور الأردن ليكون ركنا أساسيا في منطقتنا والعالم في توظيف التكنولوجيا وسعيه الدائم لانخراط الشباب وتوجيه طاقاته الهائلة في هذا الاتجاه.


وأضاف، أن جودبي، حرص على العمل بجدية لتطوير قدراته في قطاعِ التكنولوجيا الذكية والإلكترونيات المتقدمة، فقد تم إنشاء مركز تشفير متخصص وأكاديمية "سايبر شيلد" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني ومختبر متخصص في الذكاء الاصطناعي، لتعمل كمنظومة متكاملة تَبني أفضل الممارسات العالمية، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة.


بدوره، قال رئيس اللجنة التنظيمية الترويجية للمسابقة ورئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال المتحدث الرسمي في جودبي المهندس راتب أبو راغب، إن مسابقة (ARMYTHON)، بنسختها الثانية تأتي بزيادة بنسبة تقدر 40 بالمئة عن النسخة الأولى في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية وتتعقد فيه التهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمؤسسات على حد سواء ومنها الطائرات المسيرة.


وبين أن مسابقة أرميثون أعطت الفرصة لأكثر من 17 فريقا من الجيوش والأجهزة الأمنية المتخصصة من 13 دولة مختلفة، حيث سيتنافس المشاركون في أكثر من 150 تحدياً، تحتوي على أكثر من 8 مجالات متنوعة في الأمن السيبراني والتشفير والطائرات المسيرة وغيرها من المجالات ذات الصلة، تم تصميمها بأيدي أردنية بحتة من مختصين من المركز الأردني للتصميم والتطوير وطلاب من الجامعات الأردنية وشركاء المركز من القطاع العام والخاص الحاصلين على جوائز عالمية، وسيشرف على تحكيم المسابقة لجنة تشمل حكام دوليين متخصصين من دول مختلفة لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل المسابقة.


وأكد أبو الراغب، أنه تم إضافة 8 جلسات حوارية متخصصة وموجهه للقطاعين الأمني والدفاعي لإثراء المسابقة.


من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية الدكتور أشرف احمد، إن تحديات هذه المسابقة تم تصميمها بدقة لتعكس السيناريوهات الواقعية والهجمات السيبرانية الحديثة لتكون مسابقة متطورة ومتقدمة لمفهوم مسابقات CTF (CAPTURE THE FLAG).


يشار إلى أن مسابقة "أرميثون" بنسختها الثانية، ستقام تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، خلال الفترة 30 حزيران ولغاية 2 تموز 2024 وتعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وافريقيا.

 




 

 


 

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