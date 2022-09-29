جورامكو تشارك بالمؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة الطائرات

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات (جورامكو) التي تعدّ الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران (دي ايه اي)، عن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الأوروبي لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، الذي يعقد سنويا في مدن أوروبية مختلفة.

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وقالت جورامكو في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المؤتمر والمعرض اللذين يعقدان هذا العام في الفترة بين 18 وحتى 20 تشرين الأول المقبل، بمشاركة واسعة من شركات الطيران، والمؤجرين، وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، ومصنعي المعدات الأصلية، والموردين، سيسلطان الضوء على التحديات التي واجهها القطاع، والفرص المتاحة، إلى جانب مستقبل هذا المجال بشكل عام.



وفي إطار تواجدها في المؤتمر، ستشارك "جورامكو" في المعرض المقام على هامشه على مدار التاسع عشر والعشرين من تشرين الثاني، عبر جناح خاص بها ومميز، سيحمل الرقم 1921 في قاعة المعرض الرئيسية.



وتستهدف جورامكو، من المشاركة، لقاء ممثلي أبرز الشركات العالمية العاملة والمعنية بالقطاع المتواجدة في المعرض، الأمر الذي سيمكنها من تحديد ومناقشة فرص العمل الاستراتيجية المتاحة، وكسب المزيد من العملاء الجدد، وعقد الشراكات الجديدة، إلى جانب تقوية العلاقات القائمة مع العملاء الحاليين الذين يتخذون من أوروبا مقراً لهم.