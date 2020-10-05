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الإثنين، 05-10-2020 01:01 م

لتنفيذ أوامر الدفاع

جولات رقابية رسمية مشددة

ار
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قامت اللجان المختصة ، والتي تتضمن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية ، بجولات رقابية، الإثنين.

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وتأتي الجولات، للتأكد من تطبيق المنشآت والمؤسسات والأسواق أوامر الدفاع والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

 

ومن الوزارات المشاركة في الجولات الرقابية ، وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

 

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