الخميس 07-04-2022
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الخميس، 07-04-2022 05:54 م

جولات رقابية على أسواق الأغوار الشمالية وتحرير 5 مخالفات

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الوكيل الاخباري - حررت الجهات الرقابية والصحية بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الخميس، 5 مخالفات تتصل بعدم إعلان لائحة الأسعار على أصناف من الخضار المحدد سقفها السعري، خلال جولة تفتيشية بإشراف متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة.

وقال الحوامدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، إن الجولة التي شاركت بها لجنة الصحة والسلامة العامة في اللواء ومكتب الصناعة والتجارة والتموين والأجهزة الصحية في البلديات، تأتي لغاية التأكد من التزام التجار بالسقوف السعرية المحددة لبعض أصناف الخضار، ومدى التقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة.

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