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السبت، 09-04-2022 09:41 م

جولات رقابية على الاسواق في الرصيفة

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الوكيل الاخباري - نفذت لجنة السلامة العامة واللجنة الامنية في متصرفية لواء الرصيفة اليوم السبت جولات رقابية على الاسواق اشتملت على التأكد من توفر جميع المواد التموينية ومدى التزام التجار بالسقوف السعرية للأصناف التي اعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة سابقا والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية واجراءات السلامة العامة .

وضمت اللجان مندوبين عن مديرية شرطة الرصيفة والمتصرفية والدفاع المدني والبلدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة برئاسة مساعد متصرف لواء الرصيفة احمد القلاب .

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