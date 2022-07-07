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الخميس، 07-07-2022 11:25 ص

جولات رقابية على مطاعم الشاورما والملاحم خلال العيد

shawarma


الوكيل الإخباري - باشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال كافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة تنفيذ حملتها الرقابية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، استمرارا لجهودها الرقابية الدورية في ضمان انسياب غذاء ودواء آمن وسليم للمواطنين.

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وبينت المؤسسة في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تواصل ضمن خطة العمل الخاصة بالحملة تنفيذ جولات تفتيشية على مدار الساعة من خلال فرق صباحية ومسائية للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالشروط الصحية والقواعد الفنية وبرامج الرقابة الذاتية وتطبيق أنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال كافة مراحل تداوله، مع التركيز على المنشآت والمواد الغذائية ذات الخطورة العالية مثل اللحوم والدواجن والألبان والمواد التموينية فضلا عن استمرار الجولات التفتيشية على الصيدليات في مختلف محافظات المملكة.


وأضافت أن الجولات حسب الخطة تستهدف مطاعم الشاورما والوجبات السريعة، الملاحم وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وأسواق المواد التموينية مثل المعلبات والألبان والأجبان ومشتقاتها وأسواق بيع الجملة ومستودعاتها ومحال الحلويات والبوظة والمرطبات والمخابز والعصائر والمحامص لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونظرا لما تشهده هذه المحالّ من إقبال ملحوظ في مثل هذه الفترة.


هذا وستتابع الفرق الرقابية المختصة صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك والتأكد من تاريخ إنتاجها وانتهائها وكذلك ممارسات عرض وتخزين المواد الغذائية من حيث الالتزام بعدم عرضها خارج المنشآت الغذائية سواء عند الأبواب أو على الأرصفة أو خارج ثلاجات التبريد وبما يضمن التقيد بشروط تداول وعرض المواد الغذائية وتخزينها بشكل صحي وسليم، فضلا عن جمع عينات عشوائية من المواد الغذائية المتداولة حيث سيتابع الفريق المناوب في مختبرات المؤسسة استلام العينات وتحليلها مخبريا إضافة إلى استمرار متابعة عينات الفحص الروتينية وبما يضمن عدم تأخير الفحوصات المخبرية.


وستواصل كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية إنجاز المعاملات الجمركية المستوفية والكشف على الإرساليات الجمركية وسحب العينات  والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وللمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة.


وستستمر المؤسسة في استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠، فضلا عن تكثيف الجهود المتعلقة بمتابعة الشكاوى والتعامل معها.

 




 

 


 

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