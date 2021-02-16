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الثلاثاء، 16-02-2021 12:48 م

جولات رقابية مكثفة على المخابز والمحلات التجارية قبل بدء المنخفض

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الوكيل الاخباري - تنفذ وزارة الصناعة والتجارة والتموين جولات رقابية مكثفة على المخابز والمحلات التجارية التي قد تشهد اقبالا من قبل المواطنين قبيل بدء المنخفض الجوي المتوقع.

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واوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان جولات التفتيش تأتي للتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وتفادي الازدحامات وتنظيم الدور لمرتاديها قبل وبعد الدخول اليها.


ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن حالات عدم التزام المخابز والمنشآت التجارية بتلك المتطلبات على هاتف شكاوى الوزارة رقم 5661176/06.


-- (بترا)

 

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