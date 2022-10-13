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الخميس، 13-10-2022 04:39 م

جولة تفقدية لوزير العمل في 3 محافظات

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الوكيل الإخباري - قام وزير العمل، نايف استيتيه، اليوم الخميس، بجولة تفقدية في محافظات اربد وجرش والمفرق، اطلع خلالها على إنجازات مؤسسة عربي E في بلدة سوف بمحافظة جرش، والذي وفر 120 فرصة عمل للشباب والشابات.

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وأشاد استيتيه، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، والنائبين زيد العتوم وفايزة عضيبات، ومدير عمل جرش عثمان الصمادي، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عمر الفقيه، بإنجازات المؤسسة التي تعد قصة نجاح مميزة.


وبين أن هناك فرصا كبيرة ومتوفرة لتطوير العمل ويجب البحث عنها للاستفادة منها.


بدوره، قال النائب العتوم إن مؤسسة عربيE، هي موقع إلكتروني ولديه عدد كبير من المتابعين ويختص بجميع أنواع الكتابات حتى الرياضة، لافتا إلى أن بلدة سوف تعد المركز الرئيس للشركة التي أنشئت عام 2019، داعيا إلى دعمها معنويا ونفسيا.


وقال مدير المؤسسة، عبدالهادي العتوم، إن المؤسسة هي موقع إلكتروني يعمل على توظيف أكبر عدد من الشباب والشابات ولديه مدربين ومتابعين لتدريب الكوادر الجديدة.


وقدمت الكاتبة رولا العتوم شرحا مفصلا عن عمل المؤسسة والمقالات والتخصصات التي يتم تداولها عبر الموقع ومصادر هذه المقالات.

 




 

 


 

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