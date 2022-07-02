جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية ديوان أبناء الكرك بعمان، اليوم السبت، جولة للصحفيين والإعلاميين وعدد من الكتاب للاطلاع على واقع الخدمات والمشاريع التنموية والتحديات التي تواجها في محافظة الكرك.



قال رئيس الديوان زياد الشمايلة، إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع والتعريف بالواقع الخدمي والمشاريع التنموية في محافظة الكرك، وكيفية التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول لبعض التحديات في المحافظة وطرق النهوض بها لخدمة المواطن وخاصة وسط مدينة الكرك.

اضافة اعلان