الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 09:29 م

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

6202215172919363774226


الوكيل الاخباري - نظمت جمعية ديوان أبناء الكرك بعمان، اليوم السبت، جولة للصحفيين والإعلاميين وعدد من الكتاب للاطلاع على واقع الخدمات والمشاريع التنموية والتحديات التي تواجها في محافظة الكرك.

قال رئيس الديوان زياد الشمايلة، إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع والتعريف بالواقع الخدمي والمشاريع التنموية في محافظة الكرك، وكيفية التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول لبعض التحديات في المحافظة وطرق النهوض بها لخدمة المواطن وخاصة وسط مدينة الكرك.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222791123180238353

حوارية تناقش طرق التعامل مع مدمني المخدرات وأساليب التوعية

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

1656787854165

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

620222920038343993276

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

image (3)

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني-%28أرشيفية%29

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

أخبار متعلقة
620222922238238087864

يوم إستشاري قانوني في جمعية تحفيز بإربد

620222094517439290964

الهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة تعقد اجتماعها السنوي

6202215172919363774226

دورة توعوية حول التربية السليمة للأطفال بالكرك

1

الفايز يرعى حفل جمعية عون الثقافية بمناسبة الاعياد الوطنية

99

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب وجمعية مجددون الخيرية التنموية

6202215115753486170443

السعودي رئيساً لجمعية الصرافين الأردنيين