جولة ميدانية تفقدية للكسبي لعدد من المشاريع في البترا ووادي موسى

الوكيل الإخباري - أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشاريع التي تعنى في الجانب السياحي لما لها اثر في دعم الاقتصاد الوطني.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال اجتماعاً عقد، اليوم الاربعاء، في مبنى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بحضور رئيس السلطة ونواب عن البترا وبدو الجنوب وممثلين عن المجتمع المحلي والمعنيين في الوزارة، وذلك في إطار جولات الكسبي التفقدية والتي تهدف لتفقد الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين على أرض الواقع والاستماع لمطالبهم والعمل على حلها.



وقال الكسبي، إن البترا لها أهمية واولوية في العمل لما لها من قيمة سياحية عالمية ومردود اقتصادي يرفد خزينة الدولة، مشيدا بجهود السلطة وعملها الدؤوب في تحقيق ذلك.



وأضاف الكسبي، أن الوزارة ستعمل على إنشاء عدد من المشاريع في البترا والجنوب والتي ستساهم في دعم القطاع السياحي وتقديم اسمى الخدمات للمواطنين.



وأستمع الكسبي، إلى عدد من الملاحظات والمطالب خلال الاجتماع، موعزاً إلى المعنيين في الوزارة العمل على حلها، وذلك وفق الأولويات التي تحددها الوزارة والمخصصات المالية المتوفرة، مؤكداً أن الوزارة تولي الأهمية لكل الملاحظات التي تردها وتعمل بشكل فوري على حلها.



وفي سياق متصل أجرى الكسبي، جولة ميدانية على المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في المنطقة وأستمع إلى ايجاز مفصل من المعنيين حول نسب الانجاز فيها، والتي شملت “مشروع انشاء مشغلين تدريبين في معهد التدريب المهني في فندق البترا”، حيث تشمل الاعمال في المشروع انشاء مبنى مكون من 4 طوابق بمساحة اجمالية 720 مترا مربع وجميع الاعمال الداخلية والخارجية بنسبة انجاز بلغت 72%.

وتفقد الكسبي، مشروع “إنشاء مدرسة الطيبة ومبنى التعليم الفندقي”، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 39%.



وشملت الأعمال في “مشروع في مدرسة الطيبة” إنشاء مبنى مكون من 3 طوابق بمساحة 3050 م2 والمبنى يحتوي على 14 غرفة صفية ومختبر فيزياء مع مشغل مهني ومختبري حاسوب ومكتبة وغرفة فن وجناح الإدارة وغرفة المعلمين ومقصف وغرفة اسعافات أولية وسيطرة ومستودع لوازم وغرفة كهرباء وغرفة سولار وغرفة بويلر ووحدات صحية للطلاب والمعلمين وذوي الاحتياجات الخاصة.



فيما شملت الاعمال “لمبنى التعليم الفندقي والسياحي” إنشاء مبنى مكون من طابقين بمساحة 1408 م2 يضم غرفة مراقبة وغرفة نظافة ومطعم ومطبخ وغرفة كهرباء وغرفة غاز وبويلر وغسيل ووحدات صحية وقاعة المدخل و 4 غرف صفية وغرفة نظافة وقاعة تدبير فندقي وغرفة نوم وصالون وغرفة معلمين وغرفة سيطرة واستقبال، بالإضافة الى الاعمال الخارجية من اسوار خارجية وساحات ومواقف سيارات وباصات وجدران استنادية وملعب كرة السلة وبئر ماء وحفرة تجميعية وبوابات خارجية وغرفة الحارس وغرفة مبرد الماء وكافة الاعمال الكهربائية والميكانيكية.



وأطلع الكسبي، على الاعمال في مشروع “إنشاء مرافق عامة لملعب الراجف الرياضي”، حيث باشرت الوزارة في مرحلة الاستلام الاولي للمشروع الذي شملت الأعمال فيه انشاء بناء خرساني ومدرج يتكون من الخرسانة المسلحة بمساحة 103 م2 وكافة الخدمات اللازمة ومدرج للملعب الرياضي وارصفه خارجية.



ووجه الكسبي، المعنيين في الوزارة العمل على انجاز المشاريع بأسرع وقت وضمن الخطة المتوقعة ورفده بتقرير دوري حول سير العمل في كافة المشاريع في المنطقة والعوائق التي تواجه العمل فيها ليتم حلها بشكل فوري، مثمناً جهود كوادر الوزارة والمقاولين والاستشاريين العاملين في المشاريع بالمنطقة والتي تصب في مصلحة الوطن وتساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.



وأجرى الكسبي جولة على المشاريع التي تمولها السلطة ومنها سوق الخضار المركزي وجسر الشرياني (ال جي) وعلى عدد من الطرق في البترا ووادي موسى منها طريق نملة والطريق الملوكي، موعزاً للمعنين في الوزارة بالعمل على دراستها واجراء اللازم وفق الأولويات التي تحددها الوزارة والمخصصات المالية المتوفرة.



من جهتهم، ثمن النواب وممثلو المجتمع المحلي الزيارة التفقدية التي أجراها الكسبي، معربين عن تطلعهم لحل كافة الملاحظات بشكل فوري