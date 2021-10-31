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الأحد، 31-10-2021 04:01 م

جولة ميدانية لموقع مشروع تطوير مكب الأكيدر

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الوكيل الاخباري- نظمت وزارة الإدارة المحلية، من خلال وحدة إدارة المشاريع بمديرية إدارة النفايات الصلبة، اليوم الأحد، جولة ميدانية لموقع مشروع تطوير مكب الأكيدر، برفقة وفد من الاتحاد الأوروبي، والذراع التنفيذي للمشروع المتمثل بالوكالة الفرنسية للتنمية.

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وتأتي الجولة تنفيذاً للجهود الداعمة لتقديم الفرصة للشركات المؤهلة للعطاء، وإطلاعها على طبيعة الموقع وتقصي أبعاد الأنشطة التطويرية المراد إدراجها واعتمادها لاحقاً تماشيا مع جدول التنفيذ المختص بمكونات المشروع والذي سار بخطوات واضحة منذ الإعلان عن وثيقة العطاء والتقدم له، والسعي نحو قبول أفضل العروض التي تعتمد معايير ومواصفات تخدم واقع المكب هندسيا وبيئيا وبجودة عالية مطلع العام المقبل.


وأوضح مدير مديرية إدارة النفايات الصلبة بالوزارة، باسم السعايدة، أن الجولة الميدانية تأتي تنفيذا لمتطلبات إجراءات العطاءات وفقا للتشريعات الأردنية ومتطلبات الاتحاد الأوروبي، حيث يعتبر مكب الأكيدر أول المشاريع الاستثمارية والأبرز من حيث نوعية العقود وحداثتها والتي ستعتمد لاحقا أنموذجاً للتعامل مع العطاءات التي تخدم واقع المكبات بشكل متكامل ومتطور ومستدام بيئيا.


وأكد السعايدة حرص الوزارة من خلال وحدة إدارة المشاريع على تبني النهج العملي والتنفيذي وإطلاع الشركاء والمعنيين على جدية العمل، والسعي بخطى حثيثة للخروج من مسار التخطيط لتنفيذ خدمة للواقع البيئي ومساهمة في تطوير هذه المنطقة.

 

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