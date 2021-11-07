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الأحد، 07-11-2021 12:22 م

جولة ميدانية لوزارة السياحة في مواقع أثرية بالجنوب

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الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، عددا من المواقع السياحية والأثرية في محافظات الجنوب.اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي لدائرة الآثار العامة اليوم الأحد، زار الدكتور حجازين والدكتور بلعاوي خلال الجولة الميدانية التي استمرت لثلاثة أيام، وادي رم والديسة والبترا والشوبك والعقبة.

واطلع حجازين وبلعاوي خلال زيارتهم العقبة، على أعمال الصيانة والترميم التي تقوم بها كوادر دائرة الآثار العامة في قلعة العقبة، ومشاريع تطوير ساحة الثورة العربية الكبرى، وتفقدا موقع آيلة الإسلامية والكنيسة البيزنطية ومواقع أثرية أخرى بالمدينة.

وعلى هامش زيارتهم للعقبة، التقى حجازين وبلعاوي كلا من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف أحمد بخيت، ونائب الرئيس- مفوض السياحة شرحبيل ماضي، حيث جرى مناقشة سبل التعاون في استكمال أعمال تطوير المواقع الأثرية والسياحية بالعقبة.

والتقى حجازين وبلعاوي على هامش زيارة البترا، رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، وقاموا بزيارات تفقدية لكل من مركز الزوار ومتحف البترا والمستودعات الأثرية والمراكز البحثية والطريق الخلفي لمحمية البترا الأثرية.

وبحثوا أوجه التعاون المشترك والبرامج القادمة للمحافظة على البترا كوجهة سياحية عالمية وموقع تراث عالمي، وكذلك استعدادات السلطة لاستقبال الوفود السياحية القادمة في ضوء تزايد أعداد الزوار للمدينة الأثرية.

وعلى صعيد متصل، تفقد أمين عام وزارة السياحة والآثار حجازين ومدير دائرة الآثار العامة بلعاوي خلال زيارتهم وادي رم، المعبد النبطي وأعمال التأهيل والترميم بالقلعة التراثية.

وخلال زيارة الشوبك، اطلع حجازين وبلعاوي على واقع الحال وأعمال الترميم والصيانة وإعادة التأهيل في قلعة الشوبك، والمشاريع التي تقدمها الجمعية الأردنية لحماية التراث.

وناقش حجازين وبلعاوي خلال لقائهم مدير الجمعية الأردنية لحماية التراث مؤيد أبو رمان، سبل التعاون بين الوزارة والدائرة مع الجمعية.

 




 

 


 

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