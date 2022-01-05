جولة ميدانية مفاجئة للغذاء والدواء في جمرك عمان

الوكيل الاخباري - نفذ مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات جولة ميدانية مفاجئة لجمرك عمان بهدف تفقد سير انجاز المعاملات الجمركية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية المستوردة من قبل كوادر المؤسسة في قسم الرقابة الصحية والوقوف على واقع الرقابة النوعية في التخليص على البيانات الجمركية لهذه المواد.

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وشملت الزيارة الاطلاع على آلية تطبيق النافذة الوطنية من قبل الموظفين التابعين للمؤسسة في النافذة الواحدة وآلية عمل مفتشي الغذاء في لجنة سحب العينات وفي الساحة الغذائية وبما يكفل تبسيط وتسريع سير إجراءات المعاملات الجمركية والوقوف على ملاحظات متلقي الخدمة من تجار ومخلصين.



وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية اليومية التي تنفذها المؤسسة لمختلف مناطق المملكة ضمن برامج معدة مسبقا لمتابعة العمل على أرض الواقع.