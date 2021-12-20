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الإثنين، 20-12-2021 08:26 م

جولة وسط العاصمة للاطلاع على الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - تفقد مدير شرطة وسط عمان العميد تامر المعايطة، ونائب مدير المدينة للمناطق والبيئة في أمانة عمان المهندس حسام النجداوي، اليوم الاثنين، منطقة وسط البلد للوقوف على الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود المملكة، خاصة جاهزية الفرق الميدانية، ومولدات شفط المياه وتوزيعها، ومناهل تصريف مياه الأمطار الرئيسية.

وأكد المشاركون في الجولة ضرورة تفقد التجار وأصحاب المحال المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

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