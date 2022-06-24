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الجمعة، 24-06-2022 05:52 م

جيدكو تشارك في اجتماع إقليمي لدعم المشاريع الصغيرة

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الوكيل الاخباري - شارك وفد من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية برئاسة المدير التنفيذي عبدالفتاح الكايد في الاجتماع التشاوري لبرنامج نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدول البحر الأبيض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي والذي يعقد على مدار يومين في مدينة برشلونة.

ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة اليوم الجمعة، ناقش المجتمعون السياسات التي تتبعها دول حوض البحر الأبيض المتوسط لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص حصولها على الحوافز والامتيازات القانونية والمالية لدورها الأساسي في بناء الاقتصاد الشمولي ورفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة التشغيل للمواطنين دول المنطقة.

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