جيدكو توقع عددا من الاتفاقيات لدعم المشاريع في المحافظات

الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" اليوم الأربعاء، اتفاقيات مع 16 منشأة اقتصادية تمثل الدفعة الأولى من المستفيدين الذين استوفوا الشروط للاستفادة من الدعم الفني والمالي لبرنامجي اعمل مشروعك وارفع قدرات التسويق للشركات الأردنية.

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وتستمر المؤسسة باستقبال طلبات الاستفادة من هذه البرامج حتى نهاية تشرين الثاني من العام الحالي، وذلك ضمن أهداف المؤسسة بدعم المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة والأفكار الريادية.



وبحسب بيان للمؤسسة، فقد تقدم حتى الآن نحو 300 طلب للاستفادة من دعم المشاريع من مختلف المحافظات، حيث أنجزت لجان التقييم الإدارية والفنية تقييم 142 طلبا منهم كانت قد مرت بعدة مراحل شملت مدى توفر عناصر الاستدامة والتشغيل لهذه المشاريع بالإضافة لمدى فائدتها للمجتمعات المحلية وحسب الميزة النسبية للمحافظة التي سيقام بها المشروع.



وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد، أن المؤسسة ستقوم بمتابعة هذه المشاريع من خلالها أو بالتعاون مع وزارة الداخلية للعمل على توفير مختلف التسهيلات الفنية لإنجاحها، مبينا أن الدفعة الثانية من المستفيدين سيتم الإعلان عنها بداية الشهر المقبل بعد انتهاء عمل لجان التقييم.