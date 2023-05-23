حاجة تلفت الأنظار في حفل حناء الآنسة رجوة ؟ - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حضرت الحاجة ترفة عبيدات التي زارها سمو ولي العهد الأسبوع الماضي حفل حناء الآنسة رجوة .



وفي وقت سابق لبّى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، دعوة الحاجة ترفة عبيدات (أم مهند) لزيارة منزلها في قرية حرثا شمالي مدينة إربد.



وقدمت الحاجة التي تبلغ من العمر 83 عاماً، لسمو الأمير شماغا قامت بتهديبه بنفسها، كهدية بمناسبة اقتراب موعد زفاف سموه.



وعلى وقع أهازيج فرح أردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي وزغاريد شعبية أصيلة، أقامت الملكة رانيا العبدالله، مساء الاثنين، حفلة حناء في قصر زهران، بمشاركة عدد من أميرات العائلة المالكة، ومايقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها، كأولى الاحتفالات الملكية بزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف، المقرر في الأول من حزيران المقبل.

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