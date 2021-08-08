حادثا سير مروعان وضحايا لعائلتين يفجعان الأردنيين خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - لا يكاد يمر يوم إلا وتُزهق أرواح الأبرياء ، إثر حوادث السير ، والتي باتت تطفو على السطح ، الأمر الذي بات يؤرّق الأردنيين ، على وقع الألم والحسرة على هؤلاء الذين يغادرون الحياة ، غير مودعين ، في مساحة أليمة من الذكريات.

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اللافت للانتباه ، ما تتعرض له عائلات أردنية ، على طرق باتت أشبه بـ"مصائد للأرواح" ، الأمر الذي يثير الاستياء الشعبي ، أمام كوارث سير تهدد حياة مواطنين . ما يتسبّب بوقوع ضحايا.

وخلال يومين ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" ، تتعرض عائلتان لحادثين مُفجعين ودمويين ، والتي أثارتا الشارع الأردني ، نتيجة لحيثيات تبكي العيون ، والتي تعتصر القلوب لأجلها .

ففي يوم الجمعة ، غادر 4 أفراد من عائلة أردنية في السعودية الحياة ، إثر حادث سير مؤسف (أنقر هنا) .

واليوم تلتحق الطفلة الوحيدة المتبقية من العائلة ، أفراد عائلتها المتوفين، وكأنها على موعد بلقاء جديد يجمعها بهم ، لتأثرها بجروح بليغة .

ويوم أمس السبت ، تعرّضت مركبة لتدهور على الطريق الصحراوي ، ما أدّى إلى وفاة شخص وإصابة 4 آخرين من ذات العائلة، وفق مصدر أمني (أنقر هنا).

الحادثان أثارا الشارع الأردني ، حيث الضحايا الذين باتوا ذكريات بين ألم الفراق وحسرة الوداع ، حيث الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة .