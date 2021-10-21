حادثة تدمي القلوب.. كلب ضال يشوه طفل في الزرقاء- صور

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني اليوم الخميس، انه سيتم متابعة شكوى انتشار الكلاب الضالة في المناطق السكنية.

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وقالت والدة الطفل همام الادريسي، لـ "الوكيل الاخباري" إن كلب ضال نهش ابنها، وقام بتشويه وجهه منوهة إلى انه يحتاج إلى اجراء عمليات تجميلية.

واضافت أن الطفل همام يرقد على سرير الشفاء حيث انه يعاني من جروح عميقة وخطيرة.

وبينت أن الكلب الضال نهش ابنها من أمام منزلها في منطقة حي رمزي بمحافظة الزرقاء.







