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الأربعاء، 24-11-2021 02:01 م

حادثة تُشعل تويتر .. مطالب بإقالة عميد شؤون الطلبة في إحدى الجامعات

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
طالب عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إقالة عميد شؤون طلبة إحدى الجامعات الاردنية بعدما ظهر بمقطع فيديو يتوعد بفصل طلبة شاركوا بوقفة احتجاجية .

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وتصدر اليوم الأربعاء وسم إقالة العميد بحسب رصد "الوكيل الإخباري" عبر منصة تويتر بعد أن تداول النشطاء فيديو لوقفة تضامن مع الأسرى ورفضا للتطبيع نفذها الطلبة داخل الحرم الجامعي وظهر فيها صوت العميد وهو يهدد بعض الطلبة بالفصل من الجامعة .


وكان قد نظم طلبة الجامعات وقفات احتجاجية يوم أمس الثلاثاء تضامنا مع الأسرى ورفضا لاتفاقية النوايا بين الأردن والاحتلال والإمارات لتبادل لمشاريع الطاقة والمياه.


 




 

 


 

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