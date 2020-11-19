الخميس 19-11-2020
الوكيل الاخباري

حادثة تهز عمان .. وفاة طفل إثر حريق مركز تربية خاص

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الخميس، 19-11-2020 11:45 ص

لجنة تحقيق في الحادثة

حادثة تهز عمان .. وفاة طفل إثر حريق مركز تربية خاص

تنمية
وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الإخباري - شكل وزير التنمية الاجتماعية ، ايمن المفلح صباح اليوم الخميس، لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات حريق شب في أحد مراكز التربية الخاصة بالعاصمة عمان ،  وادى الى وفاة طفل واصابة خمسة  ثلاثة من المنتفعين واثنين من المشرفين عليهم  ، تم نقلهم جميعا الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وجاء في بيان وصل "الوكيل الإخباري" ، ان المفلح تفقّد المركز والمنتفعين منه واوعز باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتلقيهم العلاج اللازم بالسرعة الممكنة.


واشار التقرير الاولي لمديرية الدفاع المدني والمختبر الجنائي الى ان الحريق شب نتيجة تماس كهربائي في احد "مكيفات التدفئة "في المركز ، وقد أتى على جزء كبير منه.


وكانت الوزارة زارت المركز في تاريخ 11/11/2020 ولم تسجل اية ملاحظات خلال الزيارة.

 

ويضم المركز ٧ منتفعين اثنين من الجنسية الاردنية وخمسة من الجنسيات العربية ،حيث سيصار الى نقل المنتفعين الاربعة المتبقين من غير المصابين الى مراكز اخرى تتناسب مع ظروفهم واعمارهم.


وتم تبليغ  ذوي المتوفي والمصابين اضافة الى سفارات الدول التي ينتمي لها هؤلاء المنتفعين ووضعهم بصورة الاجراءات المتخذة.

 

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