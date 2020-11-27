الجمعة 27-11-2020
الوكيل الاخباري

حادثة تهــز الـــزرقاء بعد ظهر اليوم

تعرف على أسعار الذهب الجمعة

الخرابشة يحدد السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا

الدفاع المدني يتعامل مع 1533 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سيدة مصر الأولى تكشف طريقة تعرفها إلى الرئيس وزواجهما وأبرز صفاته

الكيلاني: فيتامين سي ودي متوفرة بكميات في السوق المحلي

وزارة الصحة تبشر الأردنيين بشأن المعطيات الوبائية

الصحة تحذر الأردنيين

استثناء محطات محروقات جديدة من الحظر

وفيات الجمعة 27/11/2020

الجمعة، 27-11-2020 02:54 م

تحويل الجثة إلى الطب الشرعي

حادثة تهــز الـــزرقاء بعد ظهر اليوم

الامن
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أنه تمّ العثور عصر اليوم الجمعة على جثة خمسيني في منطقة مدينة الشرق / دوار الطيارة في محافظة الزرقاء، ما أدى إلى إرباك أهالي المنطقة فور علمهم بالحادثة .

اضافة اعلان
 

ولفت المصدر في تصريح وصل "الوكيل الإخباري " ، أنه سيتم تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت شبهة جنائية ، أو قضاءً وقدر .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6253273beb599d54ae7e605bd870566e

الخرابشة يحدد السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا

1020203125135312670961

الدفاع المدني يتعامل مع 1533 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

5fc0d88ee0803

الكيلاني: فيتامين سي ودي متوفرة بكميات في السوق المحلي

5fc0d096259bf

الصفدي: غياب السلام في منطقة جنوب المتوسط تهديد لأمن أوروبا

11202026172811171785047

وزارة الصحة تبشر الأردنيين بشأن المعطيات الوبائية

main_image5f882f3580905

الصحة تحذر الأردنيين

أخبار متعلقة
112020214543824517399

ايقاف 5 آبار مياه بسبب ارتفاع الملوحة في الزرقاء

6a8b2d96e2d3af39086a4d8d76d99935

القبض على شخصين اعتديا على عامل وطن بالزرقاء

11

تعليق دوام فرع الضمان الاجتماعي في الزرقاء

أين_تقع_الزرقاء

الزرقاء: حوارية حول الانتخابات النيابية وتقبل نتائجها

وزارة التربية والتعليم

تربية الرصيفة تحدد أيام استقبال المراجعين في أقسامها للحد من الاكتظاظ

حن

اللواء الحنيطي يتفقد المستشفيات الميدانية في إربد والزرقاء