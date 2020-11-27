حادثة تهــز الـــزرقاء بعد ظهر اليوم

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أنه تمّ العثور عصر اليوم الجمعة على جثة خمسيني في منطقة مدينة الشرق / دوار الطيارة في محافظة الزرقاء، ما أدى إلى إرباك أهالي المنطقة فور علمهم بالحادثة .

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ولفت المصدر في تصريح وصل "الوكيل الإخباري " ، أنه سيتم تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت شبهة جنائية ، أو قضاءً وقدر .

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