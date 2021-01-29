حادثة سرقة صراف آلي بجرافة تثير سخرية الأردنيين - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضجّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية خلال الساعات الماضية بخبر قيام مجهولين في محافظة البلقاء فجر اليوم الجمعة، على سرقة صراف آلي، مستخدمين جرافة.



وتداول الأردنيون الخبر بتهكم واستغراب كبيرين، متسائلين كيف وصل الامر بهؤلاء اللصوص الى هذه الطريق الهوليودية بالسرقة



فيما تمكنت الاجهزة الامنية في السلط اليوم من العثور على جهاز الصراف الالي الذي تعرض للسرقة من امام احدى محطات الوقود



وكان الصراف الآلي قد تعرض للسرقة بالكامل ، باستخدام آلية ثقيلة " جرافة" في عملية السرقة.



وبحسب مصدر امني أن من قام بذلك لم يتمكن من فتحه وأخذ أي أموال منه.

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