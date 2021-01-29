الجمعة 29-01-2021
الوكيل الاخباري

الامن يكشف تفاصيل المشاجرة في اربد اليوم

الحكومة تنشر احدث بيانات فيروس كورونا بالاردن

دولة تتعهد بثروة هائلة لمن يعانون من آثار لقاح كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو الغنم

توجيهات عاجلة من وزير العمل معن القطامين

حريق شقة في عمارة بعمان

الهواري: خوف الأردنيين لم يعد مبرراً

الصحة : الأردن يتجه نحو نهاية موجة انتشار كورونا

حادثة سرقة صراف آلي بجرافة تثير سخرية الأردنيين - صور

تخصيص 100 قاعة لاستقبال المتضررين من السيول

الجمعة، 29-01-2021 07:40 م

حادثة سرقة صراف آلي بجرافة تثير سخرية الأردنيين - صور

9be1288d-731f-4ca9-8cbd-6057e388c817 (1)


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  ضجّت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية خلال الساعات الماضية بخبر قيام مجهولين في محافظة البلقاء فجر اليوم الجمعة، على سرقة صراف آلي، مستخدمين جرافة.

وتداول الأردنيون الخبر بتهكم واستغراب كبيرين، متسائلين كيف وصل الامر بهؤلاء اللصوص الى هذه الطريق الهوليودية بالسرقة 

فيما تمكنت الاجهزة الامنية في السلط اليوم من العثور على جهاز الصراف الالي الذي تعرض للسرقة من امام احدى محطات الوقود

وكان الصراف الآلي قد تعرض للسرقة بالكامل ، باستخدام آلية ثقيلة " جرافة" في عملية السرقة.

وبحسب مصدر امني  أن من قام بذلك لم يتمكن من فتحه وأخذ أي أموال منه.

اضافة اعلان
 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202027132232403271745

تفاصيل وفاة مطلوب بعد ملاحقة أمنية

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

ترحيب شعبي باقتراب احتفالية مئوية الدولة

1202126175850283137567

الامن يكشف تفاصيل المشاجرة في اربد اليوم

120212818544848546873

الحكومة تنشر احدث بيانات فيروس كورونا بالاردن

143639075_789215955271097_4521622854999425494_o

وزير الاشغال العامة يقوم بزيارة مفاجئة لمحافظتي جرش وعجلون

144106307_1501647676700319_3458747705373677969_n

تطور جديد في قضية سرقة صراف آلي في البلقاء

أخبار متعلقة
س

سرقة صراف آلي في السلط

fff

الملك يجري مقابلة مع بترا - فيديو

1202127213924649070326

النعيمي: لا عطلة صيفيّة هذا العام ... خبر غير صحيح

1202124202159750361045

الجيش يحبط محاولة تسلل من سوريا الى الأردن

120212516841147174882

الامن العام يكشف حقيقة الحريق المرعب الذي تسبب بوفاة اطفال

1611167483042

السفيرة قعوار تشارك بحفل تنصيب الرئيس الامريكي