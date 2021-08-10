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الثلاثاء، 10-08-2021 03:00 م

حادثتان مفجعتان تشعلان مواقع التواصل خلال أقل من 24 ساعة

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الاخباري -جلنار الراميني- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء نتيجة لضحايا أبرياء بحادثتين مفجعتين في أقل من 24 ساعة.

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الحادثة الأولى

حادث سير مروع يتسبب بوفاة أردنية وابنتيها تحملان الجنسية السعودية فجر اليوم الثلاثاء إثر تعرضهم لحادث سير مروع في منطقة عرعر في أراضي المملكة العربية السعودية.

 

وأشارت المصادر إلى أن الأسرة كانت في طريق العودة من الأردن إلى السعودية بالقرب من مدينة عرعر شمال البلاد.

 

الحادثة الثانية

العثور على جثة أربعيني في محل تنجيد بمنطقة ضاحية الامير حسن بالعاصمة عمان.

 

وقد شرعت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها .

 



 




 

 


 

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