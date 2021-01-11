حادث تصادم بين 10 مركبات على طريق إربد

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني في إدارة الدوريات الخارجية أن حادث تصادم وقع بين 10 مركبات، الإثنين، ما بعد جرش باتجاه منطقة المصطبة على طريق إربد/ عمان.



وأضاف في تصريحات صحافية، ان الحادث نتج عنه 6 اصابات حالتهم العامة متوسطة وتم اسعافهم إلى مستشفى جرش الحكومي.



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وشدّد المصدر على عدم تجاوز السرعة المحددة للطريق، مشيراً إلى أن الدوريات الخارجية ضبطت الأحد ، مركبة تسير بسرعة 184 كم/ساعة، وأخرى تسير بسرعة 164 كم /ساعة، على الطريق الصحراوي.

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